Mobilitat
Tall de trànsit entre la Dama de Gel i el pont de París a partir de dilluns
Les obres de Feda Ecoterm i el comú d'Andorra la Vella s'allargaran fins al 5 de setembre
El tram entre la Dama de Gel i el pont de París romandrà tancat al trànsit a partir del dilluns i fins al 5 de setembre per obres de Feda Ecoterm i el comú d'Andorra la Vella. Així ho ha anunciat el servei de mobilitat aquest matí a través de les xarxes socials, recomanant utilitzar vies alternatives per evitar la zona, com poden ser el túnel de les Dos Valires o l'avinguda Fiter i Rossell. Mobilitat també aconsella planificar amb antelació els desplaçaments, així com l'hora de sortida per evitar retards.