Successos
La policia busca els autors d'una agressió a un home a Andorra la Vella
La baralla s'ha produit al voltant de les cinc de la tarda al carrer Fiter i Rossell
La policia busca dos homes residents com a autors d'una agressió a un tercer aquesta tarda al carrer Fiter i Rossell d'Andorra la Vella. L'avís ha saltat al voltant de les cinc i quan els agents han arribat al lloc dels fets s'han trobat la víctima ferida, amb la cara ensangonada, però no els autors, que s'havien escapat. Els policies han trucat a l'ambulància perquè es fes càrrec del ferit i s'han disposat a buscar els agressors, ja coneguts, però després d'una recerca momentània no han estat localitzats. Això implica que la recerca continua, i els agents que han entrat a les set de la tarda estan al cas dels fets i es troben a l'aguait. El cos de seguretat apunta que els tres implicats en la baralla es coneixien, però es desconeix el motiu de l'agressió.
L'home ha estat traslladat a l'hospital per curar les ferides i posteriorment, segons apunta la policia, presentarà la corresponent denúncia. Partint de la gravetat de les lesions, els agressors podrien enfrontar-se a diversos càrrecs, tots ells penals.