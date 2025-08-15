SOLIDARITAT
L’entitat Hope Palestina convocarà un acte per la pau
L’associació Hope Palestina, successora de l’antiga entitat Andorra amb Palestina, convocarà un acte per la pau pròximament. Així ho ha anunciat l’associació, tot remarcant que “no és una protesta, sinó un acte associat a la cultura i a la música”.
Hope Palestina ha estrenat pàgina web, des d’on es pot veure la feina que fa i es poden apadrinar i ajudar famílies de Gaza. A hores d’ara són 18 persones voluntàries que han apadrinat prop de 20 famílies, però demanen ajuda “urgent per apadrinar moltes més famílies que es troben en situació límit a Gaza, sense menjar i amb bombes que cauen diàriament”.
La xarxa Hope Palestina està formada per voluntaris de diversos països, d’Andorra però també d’Espanya, l’Argentina, Bèlgica o els Estats Units. L’associació confia que el Govern reconegui l’estat de Palestina pròximament.