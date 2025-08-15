TURISME A MIG GAS
Inici d’agost fluix per als hotels
La Unió Hotelera situa l’ocupació turística de la primera setmana del mes dos punts percentuals per sota que a final de juliol
L’agost va arrencar amb un ritme d’ocupació turística més baix que el de fa un any, segons constata la Unió Hotelera d’Andorra (UHA). El president de l’entitat, Jordi París, apunta que la primera setmana del mes “no ha començat amb el mateix ritme que va acabar el juliol”. Segons va informar dijous de la setmana passada la UHA, el mes de juliol va tancar amb un 66,18%, una lleugera millora respecte a l’any 2024 (64,66%). París adverteix que, tot començat el mes d’agost, els hotels van registrar “dos punts percentuals menys d’ocupació”. Tanmateix, amb data d’aquest dilluns, el sector treballa amb una mitjana del 66% d’ocupació, amb la vista fixa en la segona quinzena per intentar acostar-se a les xifres del 2024, quan es va assolir un històric 86% al conjunt del mes. “Va ser una xifra força alta, un punt molt àlgid, històric. Aquest any probablement serà difícil arribar-hi”, lamenta París.
Previsió d'última hora
“El mes ha començat irregular, com ho van ser també el maig i el juliol. Tenim certa millora en alguns moments, però molt lleugera”, afirma París, que recorda que enguany el pont del 15 d’agost és més curt, un període que l’any passat va ser de més durada i va ajudar a millorar les xifres. “Es retallen les possibilitats de poder fer un pont com el de l’any passat”, apunta el president de la UHA. Malgrat tot, per a aquesta setmana i la vinent la previsió se situa prop del 80%, tant entre setmana com en cap de setmana. “Encara queda marge per treballar i atraure la màxima demanda possible”, afegeix, tot remarcant que la reserva d’última hora “és el gran aliat de tothom” i que el perfil de client continua sent majoritàriament de proximitat, del sud-oest de França, de Catalunya, l’Aragó i la Comunitat Valenciana, amb estades mitjanes de tres a quatre nits, segons pronostica París, “entre 300 i 400 quilòmetres a la rodona. Majoritàriament famílies i grups d’amics”.
“[Els hotels van registrar] Dos punts percentuals menys d’ocupació respecte al final del juliol”
A peu de territori, la fotografia és diversa, però amb elements comuns. A Arinsal, Corinne Roubin, gerent dels hotels Arinsal i Comapedrosa, confirma que “treballarem bé fins a final d’agost”, però que a partir d’aquest diumenge “es nota una baixada” pel retorn a l’escola a França a final d’agost i principi de setembre. “Històricament, la primera quinzena és la més forta. Després arriben reserves molt curtes, d’una o dues nits, i de proximitat, tant de França com d’Espanya, fetes a última hora”, explica. “La gent reserva el mateix dia que arriba; fins i tot, just abans de pujar amb el cotxe”, assegura, tot recordant que aquest comportament ja és habitual els darrers estius.
“[La xifra històrica del 2024 per a l’agost del 86% d’hostatjats] Serà difícil arribar-hi”
Al Pas de la Casa, Janot Martinot, propietari de l’hotel Panda, manté bones expectatives. “Sempre fem molta ocupació a l’agost. La majoria són estades d’una nit, però també en tinc de dues o de tres, sobretot de clients francesos i espanyols, i a vegades anglesos que venen de pas. Preveiem arribar al 80%”, detalla.
“El perfil de client és de proximitat, majoritàriament famílies i grups d’amics”
A l’hotel Sucarà, a la Cortinada, Nuno Lopes assegura que el ritme és similar al de l’any passat. “A partir d’ara està ple, amb una ocupació del 90% al 95%. La majoria són espanyols que venen a fer excursionisme, amb estades d’una a tres nits”, detalla. El seu establiment, petit, amb quinze habitacions, també nota el pes de la reserva d’última hora. “La primera setmana d’agost va començar molt tranquil·la i al final vam acabar treballant cada dia”, apunta.
Des de la residència Indalo, a la capital, Joan Font xifra la previsió en un 80% per a la segona quinzena, amb un perfil diferenciat segons el moment. “Aquesta setmana sobretot francesos, després majoria d’espanyols. Ara la gent només es queda un parell de dies, arriba divendres i marxa diumenge”. Font adverteix que “el problema és trobar personal qualificat” i que, per al seu establiment, “el setembre preocupa més” perquè puja la feina, sobretot a la restauració.
En conjunt, els hotels apunten un agost que arrenca amb més prudència que eufòria. París destaca que la reserva d’última hora és indispensable per als hotels en l’actual context turístic. Segons explica el president de la UHA, els establiments estan fent “un fort esforç per atraure la demanda per poder omplir, i això és el que porta l’última hora”, una pràctica que, a més, permet ajustar millor els preus. “Tot és benvingut, i més avui en dia que es gestiona també el pricing a mesura que et van arribant les reserves”, subratlla. El sector confia, però, que la segona quinzena, impulsada pel turisme de proximitat i l’excursionisme, permeti millorar el balanç i, si bé serà difícil igualar el rècord del 2024, almenys esperen apropar-s’hi.