SUCCESSOS
Ferit un resident de 44 anys en un xoc entre tres vehicles
Un conductor resident de 44 anys va resultar ferit ahir en un xoc amb tres vehicles implicats a la general 4, a la Massana. La policia va rebre l’avís a tres quarts d’una del migdia i va traslladar-se cap al lloc dels fets, al punt quilomètric 0,500 de la carretera. Un cop allà, els agents van poder constatar que en l’accident hi havia tres vehicles implicats, dos amb matrícula andorrana i un amb matrícula espanyola, i van atendre el conductor resident.