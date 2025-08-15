Successos
Ferida una jove en un accident de moto
El sinistre s'ha produït passat el migdia al Serrat
Una turista de 24 anys ha resultat ferida en un accident de moto al Serrat, a Ordino. La policia informa que la jove circulava com a passatgera en una motocicleta de matrícula andorrana que ha estat l'únic vehicle implicat en l'incident. La ferida ha estat traslladada a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell on ha estat atesa de lesions que no serien molt greus, segons les primeres informacions del centre mèdic.
El cos de seguretat ha rebut l'avís a les 12.24 hores pel sinistre de la motocicleta a la carretera General 3, al punt quilomètric 15,5.