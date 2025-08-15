Successos

Detingut per agredir, amenaçar i insultar l'exparella a la festa major d'Encamp

Els fets han succeït aquest matí

Façana del servei de policia.Fernando Galindo

Un jove de 23 anys ha estat detingut aquest matí a la festa major d'Encamp per agredir físicament, amenaçar i insultar a l'exparella, segons ha fet públic la policia. El cos de seguretat explica que les dues persones s'han trobat als actes de la festa encampadana i han iniciat una discussió que ha motivat la intervenció dels agents. 

El detingut està acusat de tres delictes: contra la integritat física i moral,  contra l'honor i contra la llibertat, segons detalla la policia

