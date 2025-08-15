Mobilitat
Cues de sortida direcció Espanya aquest matí
Les retencions han començat al voltant de les onze del matí i han finalitzat dues hores més tard
La festivitat de l'Assumpció de Maria, i amb ella el pont de tres dies per a molts, ha provocat trànsit dens a la frontera del riu Runer, tant d'entrada com de sortida, aquest matí. Els vehicles s'han acumulat a la general 1 direcció Espanya des de les onze del matí, provocant poc més d'un quilòmetre de retencions, que finalitzaven una vegada travessada la duana de la Farga de Moles, segons ha informat el servei de mobilitat. En aquest sentit, la frontera ha obert els dos carrils de sortida per agilitzar el trànsit en aquella via.
El trànsit dens també ha afectat els vehicles que volien entrar al Principat per l'N-145. Les retencions en aquest punt s'iniciaven prop d'Estelareny i finalitzaven una vegada travessada la frontera del riu Runer.
Dos quilòmetres de retencions a Ponts
La C-14 a l'altura de Ponts també pateix retencions que arriben fins als dos quilòmetres, segons informa el servei català de trànsit. Les cues han començat al voltant de les dotze del migdia i afecten també el centre de la població.
La mateixa via també es troba amb cues a l'entrada a Organyà, que afecten el centre del poble.