Successos
Controlat al domicili de persones amb les que tenia prohibit entrar en contacte
L'home de 45 anys va ser detingut dimarts a Andorra la Vella
Un home de 45 anys va ser detingut el dimarts per desobeir fins a tres vegades una prohibició d'entrar en contacte amb terceres persones. Els agents van localitzar l'home al domicili de les persones amb les quals tenia prohibit entrar en contacte, situat a Andorra la Vella. La policia va arrestar l'autor dels fets per violar la prohibició, per un delicte contra la funció pública i per dos delictes contra la inviolabilitat de domicili, un per violació simple i l'altre per violació mitjançant violència.