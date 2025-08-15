DONACIONS
Assandca incorpora una passarel·la de pagament TPV
L’Associació Andorrana Contra el Càncer (Assandca) ha incorporat una passarel·la de pagament TPV segura que permet als usuaris fer donacions en menys de seixanta segons. El sistema, actiu des de fa una setmana, busca agilitzar el procés i garantir que l’ajuda arribi de manera immediata a les persones que més ho necessiten.
Assandca indica que la col·laboració permet oferir suport psicològic a pacients i famílies, accés a material oncològic essencial, així com ajuda amb la logística i els trasllats per garantir que ningú es trobi sol davant del procés de la malaltia. Amb aquesta nova eina, l’associació espera incrementar el suport ciutadà i continuar ampliant la seva tasca d’acompanyament i assistència integral a les persones afectades pel càncer i el seu entorn.