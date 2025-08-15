Successos
Arrestat per circular amb una taxa d'alcoholèmia de 2,53
La policia també ha controlat dos homes més per conduir sota els efectes de l'alcohol
La policia ha arrestat tres homes per conduir sota els efectes de l'alcohol des de dilluns. Els conductors, amb edats compreses entre els 28 i els 46 anys, van donar taxes positives entre l'1,24 i 2,53, segons informa el cos de seguretat en un comunicat aquest matí.
Controlat amb 0,3 grams de cocaïna a la frontera
Un turista de 32 anys va ser detingut dilluns en possessió de 0,3 grams de cocaïna a la frontera del riu Runer. La detenció es va produir en un control rutinari de persones i segons apunta la policia, la substància estava destinada al seu propi consum.
Els agents també han controlat, aquesta matinada, un home de 35 anys en possessió de 0',4 grams de cocaïna als voltants de la festa major d'Encamp.