ESTADÍSTICA
Andorra supera els 88.000 habitants, amb 2.000 residents més en un any
L’increment del cens no s’atura, impulsat per l’arribada de ciutadans procedents de l’Argentina, Colòmbia o el Perú
El creixement de la població continua; l’estadística del tancament del mes de juliol ha superat la barrera dels 88.000 habitants, enfilant-se a 88.306 registrats. Són pràcticament 2.000 persones més que fa un any (un increment percentual del 2,2%) i 335 més que al juny. Un increment mogut per l’arribada dels ciutadans agrupats en el col·lectiu altres nacionalitats, que representen la meitat dels nous censats. D’un temps ençà, les notes d’Estadística donen dades dels subgrups nacionals amb més pes dintre d’aquest gran grup i la difosa ahir constata que la variació més important és la de persones procedents de Colòmbia, amb un creixement del 27,3% en passar de 1.202 a 1.530 registrats. Gairebé el mateix percentatge d’augment dels habitants peruans, que passen de 712 a 906. I en el cas dels argentins l’increment anual és del 4,9% amb un total de 3.279 censats, 154 més dels que hi havia el juliol de l’any passat. El departament d’Estadística indica que en el darrer any s’han sumat 410 persones d’altres nacionalitats que no són les anteriorment citades, i que eleven aquest col·lectiu a 9.583.
Andorrans i espanyols creixen un 1% i un 1,8%, respectivament
Respecte dels grans grups nacionals, la nota indica que el cens actualitzat deixa el total d’andorrans en 39.670 persones, un 1% per sobre dels 39.284 del juliol anterior. La xifra d’espanyols passa de 20.480 a 20.853, un 1,8% més; la de francesos creix un 5,2%, de 3.811 a 4.011, i la de portuguesos segueix la tendència a la baixa amb una caiguda de l’1,6%, ja que n’hi ha 8.474 pels 8.611 censats el juliol de l’any passat.
Els nacionals portuguesos es mantenen a la baixa i sumen 8.474 censats
Si d’edats es tracta, l’anàlisi estadística certifica l’envelliment poblacional. El nombre de menors de 15 anys va a la baixa, amb un descens de l’1% en els darrers dotze mesos. L’informe assenyala que hi ha 9.759 infants residents al Principat i el juliol del 2024 eren 9.856. En canvi, els majors de 64 anys experimenten un augment d’un 4,9% i passen de 13.187 a 13.836 persones.
Canillo creix més
La parròquia de Canillo és la que, percentualment, ha guanyat més població en l’últim any. Estadística indica que el creixement ha estat d’un 5,9%, 351 residents nous que eleven el total de persones censades a 6.277. La parròquia amb menys habitants del país, Ordino, és la segona en el rànquing de creixement percentual del darrer any; la pujada ha estat del 3,2%. En números absoluts, són 177 persones que han fet engreixar el cens fins als 5.633 residents. A continuació se situa Encamp, que suma 296 censats; la Massana, 254; Escaldes en guanya 299; Andorra la Vella, 392, i Sant Julià, 139. Els totals de població són, respectivament, 14.574, 12.795, 16.923, 26.199 i 10.683.
Cal recordar que aquesta és la població estimada per Estadística, traient les distorsions que es considera que hi ha als censos oficials dels comuns. La realment registrada s’enfila molt per sobre dels 90.000 habitants, el 31 de juliol els set registres parroquials sumaven 94.169 residents. Són un 2,1% més dels 92.216 que tenien registrats les parròquies el juliol del 2024.
Canillo també és la parròquia on hi ha la desviació més gran tot i que en el darrer any el percentatge de diferència respecte a la població estimada ha baixat notablement; del 17,3 al 12,2%. La diferència actual és de 766 persones. La segona parròquia amb una major diferència entre la població registrada i l’estimada és Encamp, amb un 8,6%. En aquest cas, la distància és més important que fa un any (era un 7,7%) i, en números absoluts, és de 1.160 persones. A la resta de parròquies, la diferència entre els dos comptatges se situa entre el 5% i el 6%.
LA XIFRA DE TREBALLADORS ATURATS BAIXA A 255 PERSONES AL JULIOL
El nombre exacte de llocs de treball oferts a través del servei era de 1.762, menys que al juny (1.928) però gairebé un 13% per sobre del mateix mes del 2024 (1.562 ofertes). L’informe sobre l’estat de l’atur difós ahir per Estadística assenyala que nou persones rebien la prestació econòmica per desocupació involuntària i que, durant el juliol, es van formalitzar 12 contractacions mitjançant el servei d’ocupació i 10 a través dels programes de treball temporal.
SALARIS
El departament d’Estadística també va actualitzar les magnituds salarials i les dades d’assalariats. La dada avançada del salari medià del mes de juny se situa en 2.139,04 euros, una xifra un 4,8% superior a la de l’any abans respecte al juny de l’any 2024. El nombre de persones assalariades era, al seu torn, de 44.211, amb una tendència també a l’alça del 3,2%, en comparació amb el mateix mes de l’any anterior. La massa salarial va augmentar un 7,3% i se situava en 117,10 milions d’euros. Pel que fa al salari mitjà, va experimentar una pujada del 3,9%, fins a situar-se en 2.648,56 euros.