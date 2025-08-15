ESTADÍSTICA
El 97,8% de la població es connecta a internet diàriament
El servei d’Estadística va informar ahir que el 97,8% de la població d’entre 16 i 74 anys es connectava a internet diàriament el 2024. La xifra ha augmentat un 0,4% respecte al 2023, tot i que ha baixat gairebé un punt (0,9%) la població que havia fet servir internet en els darrers tres mesos (98,1%). Aquesta dada indica que el Principat continua sent dels països d’Europa on es fa un ús més freqüent d’internet. El perfil d’usuaris que n’han fet un ús en els darrers tres mesos és similar en ambdós sexes, amb el 97,4% dels homes i el 98,3% de les dones connectant-se, de mitjana, cada dia o gairebé cada dia. La totalitat de les persones de setze a 35 anys l’ha utilitzat cinc dies a la setmana o més.
El telèfon mòbil va ser el dispositiu preferit amb el 98,9% dels individus, el 61,6% de la població feia a través de l’ordinador portàtil, el 50,9% va utilitzar l’ordinador de taula i el 40,9%, la tauleta.