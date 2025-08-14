REPORTATGE
Subhasta al carrer?
Els horaris d’estiu de la Batllia provoquen les queixes d’advocats i saig. Una de les ‘víctimes’ ha estat l’acte de venda pública d’un pis.
La subhasta de l’immoble estava convocada formalment, amb data i hora fixada en un edicte al BOPA, el procediment establert en aquests casos. El dia triat era dimarts passat i s’havia convocat aquells que tinguessin interès a fer-se amb l’habitatge embargat a la tarda i, com sempre, a la seu de la Justícia. Però tot i l’oficialitat de l’acte, tots els implicats (la mateixa saig que la comandava i els interessats que acudien a intentar fer-se amb el bé a subhasta) es van trobar amb la porta de la seu de la Justícia tancada. Al carrer, vaja. I és que durant aquest mes d’agost, l’horari instaurat per a l’administració de justícia s’acaba a les tres de la tarda, emulant l’horari iintensiu que s’aplica en l’atenció al públic de la resta d’institucions públiques. I pel que sigui, ningú no va pensar que hi havia una venda pública convocada i que o calia que algú obrís les instal·lacions de la Baixada del Molí o reprogramar-la.
Els participants en la subhasta van trobar la seu judicial tancada
Les gestions efectuades van permetre solucionar la situació després dels minuts de desconcert dels implicats i personal de la Batllia va obrir l’edifici per poder-hi celebrar la subhasta. Però els horaris estan revoltant la cambra de saig i també el Col·legi d’Advocats. Lletrats han posat de manifest les deficiències de funcionament de la Batllia de guàrdia que ha de donar cobertura durant aquest mes i que, en teoria, hauria d’estar operativa fins a les set de la tarda. I a les dificultats afegides per fer tràmits presencials, s’acumulen les deficiències que els advocats troben a l’impuls de l’expedient electrònic. I és que encara hi ha alguns procediments que no es poden tramitar per aquesta via. El problema de la subhasta es va solucionar, això altre ja és més complex.