Estadística
El salari medià se situa en 2.139 euros al juny
El nombre de persones assalariades és de 44.211
El salari medià del mes de juny, segons les dades avançades pel departament d'Estadística, se situa en 2.139,04 euros, una xifra que suposa un increment del 4,8%, respecte al juny de l'any 2024. El nombre de persones assalariades és de 44.211, amb una tendència també a l'alça del 3,2%, en comparació amb el mateix mes de l'any anterior. La massa salarial ha augmentat un 7,3% i se situa en 117,10 milions d'euros. Pel que fa al salari mitjà, ha experimentat una pujada del 3,9%, fins a situar-se en 2.648,56 euros.
El salari medià al maig, segons les dades semidefinitives publicades per Estadística, ha crescut un 5,7% respecte al mateix mes de l'any 2024, i se situa en 2.127 euros. El salari mitjà és de 2.564,78 euros, xifra que representa un creixement del 2,7%. Les dades mostren una pujada del 3,4% de les persones assalariades, amb un total de 43.573 i una massa salarial de 111,76 milions d'euros.