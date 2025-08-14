Estadística

El salari medià se situa en 2.139 euros al juny

El nombre de persones assalariades és de 44.211

Treballadors de la construcció en una obra a Escaldes-Engordany.ARXIU

El salari medià del mes de juny, segons les dades avançades pel departament d'Estadística, se situa en 2.139,04 euros, una xifra que suposa un increment del 4,8%, respecte al juny de l'any 2024. El nombre de persones assalariades és de 44.211, amb una tendència també a l'alça del 3,2%, en comparació amb el mateix mes de l'any anterior. La massa salarial ha augmentat un 7,3% i se situa en 117,10 milions d'euros. Pel que fa al salari mitjà, ha experimentat una pujada del 3,9%, fins a situar-se en 2.648,56 euros.

El salari medià al maig, segons les dades semidefinitives publicades per Estadística, ha crescut un 5,7% respecte al mateix mes de l'any 2024, i se situa en 2.127 euros. El salari mitjà és de 2.564,78 euros, xifra que representa un creixement del 2,7%. Les dades mostren una pujada del 3,4% de les persones assalariades, amb un total de 43.573 i una massa salarial de 111,76 milions d'euros.

