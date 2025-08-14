Estadística
El nombre d'aturats baixa a 255 inscrits al juliol
Nou persones rebien una prestació per desocupació involuntària
El nombre d'aturats ha baixat lleugerament durant el mes de juliol. Segons les dades publicades pel departament d'Estadística, el Servei d'Ocupació (SOA), tenia 255 inscrits en recerca de feina en tancar el mes, la qual cosa representa un decreixement del 4,5%, respecte al mes anterior, quan n'hi havia 267, i un descens del 18,5% en comparació amb el mateix mes del 2024. La xifra de demandants en millora és de 180, per sota dels 183 del juny, i un 21,4% menys respecte al juliol de l'any anterior, que hi havia 229 persones.
El nombre total de llocs de treballs oferts a finals de mes arribava a 1.762, un 8,6% menys respecte als 1.928 del juny i un 12,8% més que al mateix període de 2024 (1.562 ofertes). Ocupació tenia 79 demandants de serveis a finals de mes. Estadística detalla que la variació en valor absolut respecte al mes anterior en el cas dels demandants de serveis en situació d’ocupació és d’1 persona (80 persones el mes anterior) i pels demandants en situació de baixa mèdica la variació és nul·la.
L'informe assenyala que 9 persones rebien la prestació econòmica per desocupació involuntària del Govern. Estadística exposa que durant el juliol s'han fet 12 contractacions mitjançant el SOA i 10 a través dels programes de treball temporal.