CÀRREGA SANITÀRIA
Més feina a urgències per calor i turisme
L’hospital demana prevenció davant el repunt de temperatures d’aquest cap de setmana
L’hospital Nostra Senyora de Meritxell viu aquest mes un augment d’activitat a urgències. “S’ha notat un repunt de visites, segurament per múltiples motius. La calor pot tenir-hi part de responsabilitat, però també l’afluència turística que tenim aquests dies”, explica el doctor Sergi Joval, del servei d’urgències. Segons Joval, tot i que hi ha hagut més moviment a les sales d’espera, no s’ha detectat un increment destacat de casos greus provocats exclusivament per la calor. “Potser s’han atès més pacients grans, però és només una sensació meva”, matisa.
“Com a diagnòstic clar de cop de calor no n’he vist. Sí que poden aparèixer símptomes lleus, com ara mareig, cansament o mal de cap, i en casos molt més greus, pèrdua de coneixement, però és poc habitual.” Tampoc s’ha registrat un augment especialment significatiu dels casos de marejos o simptomatologies similars durant l’onada de calor tòrrida de cinc dies.
“S’ha notat un repunt de visites [a urgències], segurament per la calor i l’afluència turística”
Davant l’anunci del servei Meteorològic que aquest cap de setmana les temperatures tornaran a pujar, Joval demana sentit comú per prevenir problemes de salut i recorda que “s’ha d’evitar sortir a les hores de màxima insolació, buscar ombra i zones fresques, refrescar-se sovint i hidratar-se amb aigua, que és la millor beguda”. “Cal tenir especial cura amb nens petits i persones grans, que tenen més dificultat per regular la temperatura corporal. En el cas dels avis, és important que beguin encara que no tinguin set, perquè poden estar deshidratats sense adonar-se’n”, afegeix.
“Sempre estem saturats. A l’agost passem de tenir molta feina a superar l’extrem”
“Sempre som els mateixos. Normalment, sempre estem saturats, inclús en suposada temporada baixa. Saturats com a l’hivern no ho estem, però sí que hem notat un increment de feina; a l’agost passem de tenir molta feina a superar l’extrem. Al final els recursos humans sempre són els mateixos”, lamenta el doctor. Explica que, a més de l’augment de visites, habitual en aquesta època per l’arribada de turistes, l’onada de calor pot haver contribuït a incrementar la pressió assistencial, especialment en persones vulnerables. “Hi ha més gent al país i això es nota a urgències. Sumat a la calor, fa que el treball sigui més intens.”