CIBERSEGURETAT
L’inspecció pel ciberatac a Andornet clou la fase inicial
L’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA) va finalitzar ahir la primera fase de la inspecció sobre el ciberatac que el proveïdor tecnològic Andornet va patir el 22 de novembre. De les 38 notificacions rebudes, quinze es van arxivar perquè no implicaven dades personals i a divuit entitats se’ls van fer recomanacions per millorar la protecció de dades. Quatre organismes no van presentar la notificació completa dins el termini establert d’un mes i hauran de justificar-ho i informar si han comunicat l’incident als afectats, en el cas que n’hi hagi.
Divuit entitats han de millorar la protecció de dades
A Andornet se li ha requerit informació detallada, com ara la relació d’entitats clientes afectades, els contractes d’encàrrec de tractament amb diversos organismes, incloent-hi públics i parapúblics, així com dades tècniques del ciberatac.