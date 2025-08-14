Solidaritat

Hope Palestina convocarà un acte per la pau

L'associació fa una crida urgent a apadrinar nens i nenes de Gaza

El logotip de Hope Palestina.Hope Palestina

Andorra la Vella

L'associació Hope Palestina, antiga Andorra amb Palestina, convocarà un acte per la pau pròximament. Així ho ha anunciat l'associació, tot remarcant que "no és una protesta, sinó un acte associat a la cultura i a la música". Hope Palestina ha estrenat pàgina web, des d'on es pot veure la feina que fan i es poden apadrinar i ajudar famílies de Gaza. A hores d'ara són 18 voluntàries que han apadrinat prop de 20 famílies, però demanen ajuda "urgent per apadrinar moltes més famílies que es troben en situació límit a Gaza, sense menjar i amb bombes que cauen diàriament". 

