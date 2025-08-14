CREAT AMB INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
El Govern denuncia a la policia un vídeo que suplanta Espot
El contingut promet inversions segures per atreure possibles víctimes
El Govern ha traslladat a la policia un vídeo generat amb intel·ligència artificial que suplanta la imatge i la veu del cap de Govern, Xavier Espot, per promocionar un suposat producte d’inversió. El contingut, que circula a diverses xarxes socials en format publicitari, es troba ara en mans del grup de delictes tecnològics, que ha activat els protocols habituals. Segons el cos de seguretat, no s’ha rebut cap denúncia formal per aquest cas, tot i que l’executiu alerta que aquesta mena de pràctiques són “cada cop més habituals”.
El vídeo manipulat circula per xarxes socials en format publicitari
El vídeo utilitza una intervenció real d’Espot al seu despatx de l’edifici administratiu, però substitueix la seva veu per un missatge fals que convida a participar en una plataforma d’inversió “sense riscos” i amb ingressos passius garantits. Aquest tipus de muntatges, coneguts com a deepfakes, han guanyat sofisticació en els darrers anys, fent més difícil detectar-los a simple vista.
No és el primer cop que una figura pública andorrana és víctima d’aquestes estafes digitals. El maig del 2024, el bisbat d’Urgell va denunciar davant dels mossos d’esquadra un vídeo fraudulent que suplantava l’excopríncep episcopal Joan-Enric Vives. En aquella ocasió, el contingut assegurava que tots els andorrans podien participar en un projecte de comerç de petroli a través d’un programa de Repsol, amb una inversió inicial de 250 euros i beneficis immediats.
A més, pocs dies abans d’aquella denúncia, també havia circulat un altre vídeo fals amb la imatge d’Espot, en què es prometia multiplicar fins a 30.000 euros una aportació inicial en només tres dies.
Cal recordar que cap organisme oficial promou programes d’inversió d’aquestes característiques.