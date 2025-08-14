Successos
Ferit un resident de 44 anys en un xoc entre tres vehicles a la Massana
El sinistre ha tingut lloc al voltant de tres quarts d'una del migdia
Un conductor resident de 44 anys ha resultat ferit en un xoc amb tres vehicles implicats a la general 4 a la Massana. La policia ha rebut l'avís a les 12.44 hores i s'ha traslladat cap al lloc dels fets, al punt quilomètric 0,500 de la carretera. Un cop allà, els agents han pogut constatar que en l'accident hi havia tres vehicles implicats, dos amb matrícula andorrana i un amb matrícula espanyola i han atès el conductor resident.