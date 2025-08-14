FRANÇA
Eleccions legislatives parcials al Principat el 28 de setembre
Els residents elegiran nou representant a l’Assemblea Nacional
L’ambaixada de França a Andorra va anunciar ahir que l’elecció legislativa parcial de la circumscripció andorrana tindrà lloc el pròxim 28 de setembre. En cas que sigui necessària una segona volta, aquesta se celebrarà el 12 d’octubre. Els residents francesos que vulguin participar-hi es poden inscriure a la llista electoral consular d’Andorra fins divendres 22 d’agost.
Aquests comicis s’han convocat arran de la inhabilitació del diputat de l’Assemblea Nacional Stéphane Vojetta, per irregularitats detectades en els comptes de la seva campanya electoral. Vojetta representava la cinquena circumscripció dels francesos establerts a l’estranger, que engloba Espanya, Portugal, Mònaco i Andorra, on resideixen nombrosos ciutadans gals que el van elegir com a representant. La decisió, adoptada l’11 de juliol, comporta la seva inhabilitació durant un any per presentar-se a futures eleccions i suposa la pèrdua immediata del seu mandat parlamentari.
Segons l’ambaixada, els electors que estan inscrits a la llista electoral poden actualitzar les seves dades de contacte –com ara el número de telèfon mòbil o l’adreça electrònica– també fins al mateix 22 d’agost. Aquells que no puguin acudir personalment al seu col·legi electoral el dia de la votació poden ja establir una procuració a favor d’una persona de confiança.