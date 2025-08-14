Mobilitat
Quatre quilòmetres de cues de sortida direcció Espanya
Les retencions han començat al voltant de les quatre de la tarda
L'operació sortida coincidint amb el pont de tres dies per la festivitat de Santa Maria està provocant retencions a la frontera del riu Runer. Les cues han començat al voltant de les quatre de la tarda i ja superen els quatre quilòmetres, iniciant-se a la sortida de Sant Julià i finalitzant una vegada travessada la duana de la Farga de Moles, segons informa el servei de mobilitat. La frontera ha obert els dos carrils de sortida per agilitzar el trànsit dens que afecta la general 1.