SUCCESSOS
El cos de la jove argentina arriba avui a Córdoba
El cos d’Alejandra Steinbach, la jove argentina que va morir sobtadament el 6 d’agost passat a Andorra, arriba avui a Villa Dolores, la seva ciutat natal, situada a la província argentina de Córdoba. Segons va informar ahir el mitjà local Radio Verdad, l’operatiu de repatriació “s’ha concretat en temps rècord gràcies a gestions oficials”. El fèretre viatja acompanyat del seu marit, amb qui havia arribat al Principat fa dos mesos per treballar a la cuina d’un hotel durant la temporada d’estiu. La mort de la jove, provocada per una aturada cardiorespiratòria, va commocionar profundament familiars, amics i veïns. Poc després de conèixer-se la notícia, la família va iniciar una campanya per recaptar fons i poder repatriar el cos. Finalment, la intervenció de l’alcalde de Villa Dolores, Maximiliano Rivarola, va permetre obtenir el suport econòmic del govern de Córdoba per finançar el trasllat.