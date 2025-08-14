L'ESTAFA OFEREIX VIATGES GRATUÏTS
Coopalsa denuncia un frau a Facebook amb ofertes falses
La companyia alerta que es tracta de publicitat enganyosa de promocions inexistents i anuncia que portarà els fets a la policia
L’empresa de transport públic Cooperativa Interurbana Andorrana Coopalsa ha estat víctima d’una suplantació a les xarxes socials amb publicacions que ofereixen viatges en bus gratuïts durant sis mesos. La companyia ha alertat que es tracta d’un frau que “usurpa la identitat corporativa, utilitzant de manera il·legítima el nom i la imatge de les nostres empreses”, que està circulant a través d’un perfil a la xarxa social Facebook.
L’objectiu de la suplantació és aconseguir dades personals
Els anuncis fraudulents de l’empresa andorrana ofereixen una promoció de viatges en un cas per a sis mesos i, en un altre, amb un abonament il·limitat. Coopalsa recalca que són títols de transports que “no existeixen i l’enllaç proporcionat redirigeix a un lloc web extern que no té cap relació amb nosaltres”, segons exposa la societat en un comunicat difós ahir als mitjans de comunicació.
Dades personals
La Cooperativa Interurbana Andorrana adverteix que probablement l’objectiu de la suplantació és aconseguir dades personals i/o financeres dels usuaris de manera il·lícita”. I recorda als usuaris que no accedeixin a l’enllaç, no facilitin dades personals ni bancàries, no comparteixin la publicació fraudulenta i reportin a Facebook que es tracta d’una suplantació “per ajudar a l’eliminació del perfil”.
La companyia informa que ha iniciat les accions legals per denunciar a la policia el frau per un delicte d’usurpació i intent d’estafa. I destaca que tota la informació oficial de l’empresa i relativa a promocions es comunica habitualment pels canals oficials, que són les webs interurbana.ad i bus.ad.