TECNOLOGIA
Andorra Telecom recicla més de 3.300 rúters en una campanya de renovació
Andorra Telecom ha reciclat 3.311 rúters arran de la campanya de renovació d’equips, tal com va detallar l’empresa telefònica ahir en un comunicat. Els dispositius retirats dels domicilis dels clients van traslladar-se a la planta especialitzada en el tractament de residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE) al Principat. Allà es van sotmetre a un procés de desmuntatge manual que permet separar amb precisió els diversos components i maximitzar la recuperació de materials reutilitzables, reduint dràsticament el rebuig en comparació amb la trituració massiva. Entre els materials recuperats hi ha carcasses de plàstic, elements fèrrics i metàl·lics, cablejat de coure, dissipadors d’alumini i plaques electròniques, que posteriorment s’envien a reciclar per extreure terres rares i metalls valuosos. Tot el procés garanteix la traçabilitat i una correcta valoració dels recursos, defensa el comunicat.