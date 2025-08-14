Estadística
El 97,8% de la població fa servir internet diàriament
El telèfon mòbil es consolida com el dispositiu més utilitzat
El 97,8% de la població d'entre 16 i 74 anys es connectava a internet diàriament el 2024. Tal com indica el servei d'estadística, la xifra ha augmentat un 0,4% respecte al 2023, tot i que ha baixat gairebé un punt (0,9%), la població que havia fet servir internet en els darrers tres mesos (98,1%). Aquesta dada indica que el Principat continua sent dels països d'Europa on es fa un ús més freqüent d'internet. Analitzant els perfils d’usuaris en la freqüència de l’ús d’internet en els darrers tres mesos, s’observa que l'ús d’internet és similar en ambdós sexes, amb el 97,4% dels homes i el 98,3% de les dones connectant-se, de mitjana, cada dia o gairebé cada dia. Pel que fa a les edats, s’aprecia com la totalitat de les persones de setze a 35 anys l’ha utilitzat cinc dies a la setmana o més.
En referència als dispositius que s’han fet servir per connectar-se a internet en els darrers tres mesos, el telèfon mòbil va ser el preferit amb el 98,9% dels individus (98% el 2023), mentre que el 61,6% (63,6% el 2023) de la població ho va fer a través de l’ordinador portàtil, el 50,9% (43,8% el 2023) va utilitzar l’ordinador de taula, el 40,9% (42,7% l’any 2023) la tauleta i el 47,9% (44,6% el 2023) altres dispositius.
En relació amb el tipus d’activitats efectuades a través d’internet en els darrers tres mesos, cal destacar que en l’apartat comunicació: el 88% (86,1% el 2023) de la població va enviar o rebre correus electrònics, el 90,3% (89,1% el 2023) va realitzar trucades telefòniques a través d’internet, el 83,3% (81,1% el 2023) va participar en xarxes socials i el 97,9% (96,7% el 2023) va utilitzar aplicacions de missatgeria instantània. En les quatre activitats apareixen tres correlacions positives: com més jove, més nivell d’estudis i més membres a la llar, més elevada és la pràctica d’aquestes activitats.
Les compres per internet també augmenten. El 60,4% de les persones enquestades declaren haver comprat en línia en els darrers tres mesos i cau fins al 21,2% el nombre de persones que declaren no haver comprat mai.
Administració electrònica
L'ús de l'administració electrònica es consolida. Segons l'informe, el 70% de la població enquestada que va utilitzar internet durant l’últim any declara haver fet servir aquesta eina per interactuar amb l’administració pública.
Informació falsa
En l’enquesta del 2025 també s’ha consultat a la població sobre si han vist informació o contingut que hagin considerat fals o dubtós tant a pàgines de notícies com a les xarxes socials. Dels que han utilitzat internet en els darrers tres mesos, més de dues terceres parts, un 69,5%, diu haver-se trobat informació falsa o dubtosa, mentre que aproximadament una de cada tres persones diu que no (29,2%). Dels que s’han trobat amb informació falsa o dubtosa, només el 46,4% ha comprovat la veracitat d’aquesta informació.