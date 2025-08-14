Salut
44 persones s'han fet els testos ràpids de malalties de transmissió sexual des del març
Quatre han tingut resultat positiu i han estat derivades als serveis escaients per al tractament
Al mes de març es va posar en marxa la possibilitat que les persones que tinguin la sospita que han contret una infecció de transmissió sexual puguin acudir a qualsevol centre de salut del país per demanar fer-se un test ràpid. D'aquesta manera, als testos per detectar el VIH que ja feien des de fa sis anys s'hi afegien proves d'hepatitis B, C i la sífilis. Des de llavors, el total de persones que s'han fet proves són 44. D'aquestes, quatre han tingut un resultat positiu, segons informen des de l'executiu, per la qual cosa han estat derivades als serveis escaients per al tractament.
El dia que es van anunciar aquests testos, la secretària d'Estat de Salut, Cristina Pérez, va destacar que van en la línia d'augmentar les mesures de prevenció i promoció en l’àmbit de la salut sexual i reproductiva i també va emfasitzar que es volia donar "resposta a l’increment de casos d’infeccions de transmissió sexual" detectats darrerament.
Cal recordar que l’accés als testos és gratuït per a tota la població resident al país. Així, el ministeri de Salut recomana la realització d’aquests controls a aquelles persones amb múltiples contactes sexuals i a les que hagin estat afectades durant l’any anterior a la realització del test d’una ITS. En el cas dels menors de setze anys, hauran d’estar acompanyats per un tutor legal i caldrà que signin un consentiment per tal de dur a terme les diferents proves.
El personal d’infermeria dels centres d’atenció primària és el responsable de dur a terme l’avaluació del risc d’aquelles persones que s’adrecin voluntàriament a fer les proves de cribratge. I, un cop feta aquesta avaluació, efectuen la petició de les diferents proves a través de la història clínica compartida (HCCA) i la recollida de mostres.
A més, s’informa el pacient sobre els símptomes i els mecanismes de transmissió de les ITS, així com de les proves a realitzar, el període finestra per a cadascuna de les infeccions, els possibles resultats i les accions a emprendre en cada cas. És a dir, que a banda de fer els testos també es duu a terme una feina divulgativa.
En cas de test positiu, el personal d’infermeria informa dels resultats a la persona i la deriva a la unitat de diagnòstic i seguiment ràpid del SAAS (ubicada al servei de medicina interna de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell), que fa les proves de confirmació, el tractament i seguiment del cas. Si l’usuari ho desitja, també pot ser derivat al metge referent.