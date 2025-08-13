Transport públic
Suplantació de Coopalsa amb un frau que ofereix viatges en bus gratuïts
La companyia alerta que es tracta de publicitat enganyosa de promocions inexistents
L'empresa de transport públic de la Cooperativa Interurbana Andorrana Coopalsa ha estat víctima d'una suplantació a les xarxes socials amb publicacions que ofereixen viatges en bus gratuïts durant 6 mesos. La companyia ha alertat que es tracta d'un frau que "usurpa la identitat corporativa, utilitzant de manera il·legítima el nom i la imatge de les nostres empreses" que està circulant amb un perfil a Facebook.
Els anuncis fraudulents ofereixen una promoció de viatges en un cas per a 6 mesos i en un altre amb un abonament ilimitat. Coopalsa recalca que són títols de transports que "no existeixen i l'enllaç proporcionat redirigeix a un lloc web extern que no té cap relació amb nosaltres", segons exposa en un comunicat. La companyia adverteix que probablement l'objectiu de la suplantació és aconseguir dades personals i/o financeres dels usuaris de manera il·lícita". I recorden als usuaris que no accedeixen a l'enllaç, no facilitin dades personals ni bancàries, no comparteixin la publicació fraudulenta i reportin a Facebook que es tracta d'una suplantació "per ajudar a l'eliminació del perfil".
La companyia informa que ha iniciat les accions legals per denunciar el frau per un delicte d'usurpació i intent d'estafa. I destaquen que tota la informació oficial de l'empresa i relativa a promocions es comuniquen pels canals oficials que són les webs interurbana.ad i bus.ad.