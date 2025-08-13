Successos
Rescatada una excursionista al Pic de la Font Blanca
Els bombers han hagut de mobilitzar l'helicòpter per traslladar la dona a l'hospital
El grup de rescat de muntanya dels bombers ha hagut de mobilitzar l'helicòpter per rescatar una excursionista al Pic de la Font Blanca, a Ordino. La dona es trobava a la zona del Comís Vell, al camí d'accés al Pic de la Font Blanca des de la zona del Castellar, quan, durant l'ascens, ha patit una lesió al turmell que li impedia continuar la ruta. Quan ha arribat l'avís, el cos d'emergències ha mobilitzat dos bombers del grup de muntanya, i un bomber infermer i s'han traslladat al lloc dels fets amb l'helicòpter. Allà han atès l'excursionista i posteriorment l'han traslladat a l'hospital.
"La intervenció coordinada entre els intervinents ha permès una evacuació ràpida i segura fins a l'hospital", explica el cos en una publicació a les xarxes socials, on també recorda que abans de sortir a la muntanya "cal consultar la previsió meteorològica, portar l'equip adequat i aigua suficient i informar a alguna persona de la teva ruta".