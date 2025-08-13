ÒBIT
Mor Julio Sorigué, empresari lleidatà vinculat amb Andorra
El constructor, de 92 anys, tenia negocis immobiliaris i financers
L’empresari lleidatà Julio Sorigué, fundador del grup Sorigué i de la fundació que porta el seu nom, va morir ahir a Lleida als 92 anys. Nascut a Cervera el 1933, va ser una figura clau en el sector de la construcció des de la creació de Sorigué SAU el 1968, transformant-la en un grup diversificat i solvent.
El seu compromís amb el territori també es va estendre a Andorra, on mantenia vincles empresarials i culturals. Sorigué, va entrar recentment a l’accionariat d’una entitat financera del Principat i com a soci en una promotora immobiliària, en una constructora i en una empresa de neteja industrial. A més, la seva fundació ha tingut una presència destacada en l’escena artística local. El 2013, dues escultures monumentals d’Antonio López procedents de la seva col·lecció Noche i Día, es van exhibir a Escaldes-Engordany.
La Fundació Sorigué també ha participat en diverses edicions de la biennal internacional L’Andart, cedint obres de creadors de renom com Bill Viola o Abel Korinsky. Aquestes col·laboracions han contribuït a enfortir l’intercanvi cultural entre Lleida i el Principat.
Guardonat amb la Creu de Sant Jordi i la Medalla al Treball Francesc Macià, entre altres reconeixements, deixa un llegat marcat per la iniciativa empresarial, el compromís social i la promoció de l’art. El funeral se celebrarà demà a la Catedral Nova de Lleida.