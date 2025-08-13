BOPA
Les obres de rehabilitació de l'ambaixada de Madrid costaran 274.378 euros
El termini d'execució és de quatre mesos
El Govern ha adjudicat les obres de rehabilitació de l'edifici de l'ambaixada de Madrid per 274.378,15 euros. Tal com surt anunciat aquest matí al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), l'empresa encarregada de les obres és Locubsa i el termini d'execució és de quatre mesos.
La finalitat dels treballs és condicionar un espai que es va adquirir el 1997 i que, des que llavors es va posar en funcionament com a Oficina de Turisme, no ha estat objecte de cap obra ni adequació per a la seva funció específica com a dependències de l'ambaixada.
En concret, els treballs inclouen –entre altres– la refecció del soterrani per tal de tenir una configuració d'una sala de reunions de gran format, sala exposicions o despatxos auxiliars, així com la modificació de l'accés a l'ambaixada.