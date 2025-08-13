INICIATIVA BENÈFICA
L’hotel social podrà allotjar entre 36 i 60 persones i obrirà a final de setembre
L’hotel social Peralba, que la Creu Roja està adaptant a Sant Julià, tindrà capacitat per allotjar entre 36 i 60 persones, ja que es preveuen habitacions compartides per optimitzar l’ús de les instal·lacions. Tot i que inicialment la Creu Roja havia anunciat que l’hotel estaria llest el segon semestre de l’any, ara preveu que acabi les obres a mitjan setembre i entri en funcionament a final de mes. El pressupost de l’adaptació és de 450.000 euros, uns 250.000 més del que s’havia calculat. El principal motiu de l’increment va ser la instal·lació d’un ascensor adaptat a l’exterior, amb un cost superior als 100.000 euros, després que les dimensions del celobert no permetessin ubicar-lo dins de l’edifici. Les obres inclouen la remodelació de la primera planta, que no estava habilitada per a habitacions, que sumen set estances més, passant de 29 a 36, així com retocs generals, com pintura i enllumenat. La compra de l’edifici es va tancar per 2,5 milions i la reforma es finança amb la col·laboració de Black Horse Partners, una donació de 5.000 euros d’Agrupsa, altres aportacions privades i fons de la Creu Roja. La gestió serà compartida entre Govern, que derivarà les persones que necessitin allotjament, i la Creu Roja, que s’encarregarà del funcionament.