Govern porta a la policia un vídeo que suplanta Espot per atreure inversors
El cos de seguretat informa que no s'ha registrat cap denúncia per aquest cas
El Govern ha portat a la policia un vídeo generat amb intel·ligència artificial que suplanta al cap de Govern, Xavier Espot, per atreure inversors. El vídeo, que circula per diverses xarxes socials com a contingut publicitari, es troba en mans del grup de delictes tecnològics de la policia, que ha posat en marxa els procediments habituals en casos d'aquestes característiques. L'executiu lamenta que aquesta pràctica sigui "cada cop més habitual", mentre que el cos de seguretat apunta que no han rebut cap denúncia per aquest cas.
En vídeo aprofita una intervenció del cap de Govern des del seu despatx a l'edifici administratiu, on una veu que suplanta la d'Espot, diu que s'ha creat una plataforma que permet obtenir ingressos passius sense riscos.