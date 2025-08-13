Finances
El Govern assumirà 85.639 euros més dels crèdits tous
Dues empreses no poden pagar els ajuts del programa per fer front a la crisi econòmica provocada per la pandèmia de la covid
L’Estat ha d’assumir dos nous crèdits tous per un valor total de 85.639,51 euros executats durant el juliol del 2025 per l’impagament de les empreses que els havien rebut, segons ha publicat avui el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA). Les finances públiques han de respondre pels crèdits que van avalar a les dues empreses en el marc dels programes per la crisi econòmica provocada per la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.
Els negocis que no han abonat els diners són Víctor Herrera Campoy, que va rebre 16.500,62 euros i Carba SLU amb 69.138,89 euros.