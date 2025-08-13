DADES DEL 2024
FEDA registra 171 talls de llum en habitatges per no pagar la factura
La companyia va recuperar la mesura l’any passat després de l’aturada per la pandèmia
Impagaments de la factura de la llum van motivar 171 talls del subministrament a clients domèstics l’any passat, després que la mesura s’aturés per la pandèmia. FEDA i Afers Socials van acordar un protocol a final del 2024 per tal de minimitzar l’efecte d’aquesta mesura en llars vulnerables i un dels requisits és informar prèviament el ministeri per tal que pugui excloure aquells nuclis familiars en situació de precarietat. Després d’aquesta comprovació, FEDA informa els clients afectats i força el tall de l’electricitat si la quantitat no s’abona. Ho explica la companyia elèctrica en la memòria de l’any passat, en la qual remarca el compromís social amb accions com ara facilitar als abonats el pagament amb el fraccionament del rebut o informar-los de l’existència d’una tarifa social per tal que s’hi puguin acollir. El compromís és reconnectar l’electricitat en les 24 hores posteriors al tall si s’abona el deute; per això, les desconnexions forçades es materialitzen de dilluns a dimecres. I la parapública assegura que tampoc no s’aplica la mesura si s’està vivint una situació meteorològica adversa, una onada de fred.
La proporció de talls respecte al total de rebuts retornats va ser del 2,85%. L’any passat (vegeu quadre adjunt) s’hi van registrar 5.989 devolucions, menys que les 6.295 registrades durant l’any 2023, però més d’un miler per sobre de les 4.513 que hi va haver el 2022. Al tancament de l’any 2024, el nombre de contractes domèstics rondava els 29.000, dels quals 752 eren de tarifa bonificada, el rebut destinat als abonats amb una situació econòmica més precària (que reben algun tipus d’ajut social) perquè puguin pagar menys per l’energia consumida. Els usuaris s’estalvien el cost del terme de potència i la parapública remarca que aquesta tarifa ha quedat al marge de les pujades que sí que s’han aplicat a la resta d’abonats els últims anys. Una congelació que implica que “hi ha un diferencial del preu de consum per kWh d’entre el 10% i el 35% segons el tram de consum”.
Remarca el diferencial de les tarifes respecte als països veïns
Quant als clients professionals (els contractes sumen uns 8.500), les desconnexions per factures no pagades no es van aturar el 2022 i el 2023, però la xifra va ser menor que la de l’any passat. En concret, van ser set el 2022, 17 el 2023 i 52 l’any passat. Els rebuts retornats van ser 1.616, 1.751 i 1.219, respectivament. Per tant, el percentatge de talls respecte a les devolucions es va situar l’any passat en el 5,82% i els dos exerccis anteriors no va arribar a l’1%. La informació reflectida a la memòria constata que en la totalitat dels casos, la reconnexió de l’electricitat es va fer en menys de 24 hores després que l’abonat pagués el deute. I també en la majoria de casos (62,86%) entre la desconnexió i el pagament van passar menys de 48 hores. Els casos més extrems van ser el 7,62%, perquè entre una situació i l’altra va passar entre un mes i un any.
Competitius
La crisi energètica provocada per la invasió russa a Ucraïna va derivar en una pujada molt pronunciada dels costos de l’energia i en augments de la factura per minimitzar l’impacte en els comptes de FEDA. A final de l’any passat i aplicable des d’aquest 2025 es va aprovar la darrera pujada, del 2,3% per als clients domèstics. Als professionals se’ls han mantingut els preus. La companyia elèctrica remarca que malgrat les actualitzacions a l’alça, els preus estan notablement per sota dels països de l’entorn. De fins al 50% en determinats sectors professionals. I si es tracta de les llars, es manifesta que en aquelles que se situen en la despesa més freqüent “les darreres dades indiquen que els clients dels països veïns han pagat entre un 40% i un 60% més per kWh consumit”.