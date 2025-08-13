SUCCESSOS
Els incendis de Sispony van ser provocats
La hipòtesi de l’origen de les flames podria ser una burilla mal apagada llançada al bosc
L’incendi que va cremar 40 metres quadrats de bosc a Sispony dilluns i el petit foc d’ahir van ser provocats, segons expliquen els bombers. “El 90% dels incendis són conseqüència de la mà de l’home”, apunta el cap de guàrdia del cos, que atribueix a aquesta mateixa causa l’origen dels focs d’aquesta setmana.
La hipòtesi que pren més força en la investigació de l’origen de les flames és la d’una burilla mal apagada. En aquest sentit, es podria tractar d’una persona que fuma en aquella zona, ja que prop de la zona zero dels incendis hi passa un caminet, i posteriorment llança el cigarret al bosc.
El cos d’emergències remarca que no és el mateix que un incendi sigui provocat o intencionat. Aquesta darrera causa implica intencionalitat en l’acció, cosa que no es descarta, tot i que la variant més probable, però, és la negligència.
Ahir a la tarda, pels volts d’un quart de vuit, els agents antiincendis van haver d’apagar un altre foc que s’havia originat a la mateixa zona que el del dilluns. Van ser els bombers de la Massana, que es trobaven vigilant el terreny, que van observar una petita fumera i ràpidament van intervenir per sufocar-la i evitar que anés a més.
En onades de calor com la d’aquesta setmana, Protecció Civil fa una crida a la responsabilitat i demana no encendre focs al bosc, ja que una espurna pot provocar un desastre.