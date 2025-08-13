Mobilitat
Dos quilòmetres de retencions per sortir cap a Espanya aquesta tarda
Les cues han començat al voltant d'un quart de sis i han finalitzat tres hores més tard
Les retencions a la frontera hispanoandorrana tornen a estar presents una tarda més. Les cues, que han arribat a superar els dos quilòmetres, han afectat la general 1 en sentit Espanya, iniciant-se prop del centre comercial Epizen. El trànsit dens en aquella via ha començat al voltant d'un quart de sis de la tarda, hora en què la frontera ha obert els dos carrils de sortida per agilitzar el tràfic, i ha finalitzat tres hores més tard. Les retencions acabaven una vegada travessada la duana de la Farga de Moles, tal com informa el servei de mobilitat.