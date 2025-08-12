ESTADÍSTICA
Transport i joiera impulsen el creixement de les importacions
L’últim any les adquisicions han tingut un valor de 1.916 milions
Les importacions de béns durant el mes de juliol passat van sumar 199,79 milions d’euros, un 18,2% més respecte de l’any anterior, segons les dades publicades ahir pel departament d’Estadística. Destaquen els grups diversos, amb un 55,6% més; transport, amb un 26,1%; joieria, amb un 25,5, i industrial, amb un 19,5%. Per contra, el grup energia cau un 3,6%.
La despesa del sector públic augmenta un 17,4% el primer trimestre
Sense el capítol energia, la variació percentual de les importacions és d’un 19%. Pel que fa a les exportacions de béns, van sumar en total 18,48 milions d’euros, amb un creixement del 5,7% respecte al juliol de 2024. Pel que fa a l’acumulat dels darrers 12 mesos, les importacions van tenir un valor de 1.916,82 milions d’euros.
Sector públic
L’execució conjunta del pressupost de despeses dels subsectors institucionals del sector públic ha estat de 287,67 milions d’euros per al primer trimestre del 2025, la qual cosa representa un increment 17,4% respecte al primer trimestre de l’any anterior.
L’execució dels ingressos ha estat de 316,66 milions d’euros, xifra que es tradueix en un augment del 10,3% respecte al primer trimestre de l’any anterior. Pel que fa als resultats de l’execució d’ingressos i despeses per al primer trimestre de l’any, el resultat ha estat d’un superàvit de 38,11 milions d’euros.