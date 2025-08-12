BALANÇ DEL 2024
Setanta-sis refugiats ucraïnesos obtenen el permís d’immigració
Una cinquantena va regularitzar la situació amb una autorització de treball
El ministeri d’Afers Exteriors constata a la memòria de l’any passat que 76 persones desplaçades a conseqüència de la guerra a Ucraïna van regularitzar la situació administrativa a Andorra, accedint al règim ordinari d’immigració, de residència o de residència i treball. Concretament, 47 van obtenir un permís de treball i 29 persones més van estabilitzar el domicili al Principat a través del reagrupament familiar. El balanç d’Exteriors també aclareix que 35 refugiats disposaven del permís de sojorn o sojorn i treball vigent, amb una autorització prolongada; que a 56 més se’ls havia caducat i no havien iniciat tràmits per a la renovació i “no es pot determinar si continuen residint al país o si han marxat”, i que 34 més tenien expirada la documentació, però no podien regularitzar la residència per falta d’una oferta laboral. Cal recordar que Andorra va aprovar a principi d’aquest any una modificació legislativa que permet a persones desplaçades reagrupaments sense necessitat d’acreditar mitjans econòmics i continuar al país malgrat que no puguin acreditar una feina (per exemple, perquè han arribat a l’edat de jubilació) mentre duri “el motiu que li va permetre beneficar-se de la protecció”, és a dir, el conflicte bèl·lic.
Afers Exteriors recorda a la memòria el ventall d’accions dutes a terme des de l’esclat de la guerra el 2022, també des del vessant polític. I és que aquest conflicte va suposar que per primer cop el Principat aprovés un règim de sancions contra el país invasor, Rússia. El ministeri recorda que s’ha alineat contra l’agressió bèl·lica també adherint-se a les declaracions de la Unió Europea en els organismes internacionals dels quals forma part, copatrocinant resolucions de les Nacions Unides que condemnen la invasió o participant en fòrums multilaterals reiterant el suport a Ucraïna i a la seva població desplaçada.