Rescatat un excursionista en helicòpter a la Cabana de la Molina

El ferit s'havia lesionat en un turmell 

Els bombers del grup de rescat de muntanya en una intervenció anterior@bombers_grm

Redacció
Andorra la Vella

Els bombers han hagut de rescatar aquest matí una persona que s'ha lesionat mentre feia una ruta per la zona de la Cabana de la Molina, a Encamp. Els efectius del grup de muntanya s'han desplaçat en helicòpter per recollir un excursionista que s'havia fet mal en un turmell, segons ha explicat el cap de guàrdia. 

L'avís als serveis d'emergència s'ha produït a les 11.38 hores i el ferit podria haver patit una fractura de turmell.

