EQUIPAMENTS
Reobre la piscina del Palau de Gel després d’un mes i mig
El Palau de Gel reobre avui la piscina després de reparar les fuites d’aigua detectades. Ho fa en els horaris habituals de dilluns a dimecres de 7 a 14 hores per a natació esportiva i de 16 a 21 hores per a l’activitat lúdica Splash, amb els tres tobogans instal·lats. Dijous i divendres la natació esportiva es durà a terme de 7 a 11 hores i d’11 a 14 hores i de 16 a 21 hores es reserva per al vessant de lleure. Els caps de setmana l’obertura és a les 9 hores i el tancament a les 21 hores el dissabte i a les 20 hores el diumenge.
El comú de Canillo va explicar ahir que una empresa especialitzada s’ha encarregat dels treballs. La instal·lació es va tancar el 25 de juny i des de llavors s’han fet les tasques per evitar les pèrdues d’aigua, així com de manteniment i desinfecció de l’espai i obres d’aïllament de la paret del fons de la piscina. Els treballs evitaran el tancament tècnic habitual de tres setmanes al setembre. Respecte al cost de la reparació, van indicar que l’estan abordant les asseguradores.