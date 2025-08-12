Mobilitat
Tres quilòmetres de retencions d'entrada per Espanya aquest matí
Les cues han finalitzat al voltant de la una del migdia
Els dies d'estiu són de màxima afluència a les fronteres del Principat, amb retencions que solen ser diàries. Aquest matí les cues han afectat l'N-145 d'entrada al Principat per Espanya, amb trànsit dens que superava els quatre quilòmetres i que començaven a la Seu d'Urgell, sent intermitent al llarg de la via, segons ha informat el servei català de trànsit. Les cues finalitzaven una vegada travessada la frontera, tot i que fins a Sant Julià el trànsit encara es mantenia dens. Les retencions han començat al voltant de les onze del matí i la frontera ha obert els dos carrils d'entrada per agilitzar el trànsit dens, que ha tornat a ser fluid al voltant de la una del migdia.
Cues quilomètriques d'entrada per França
Les retencions també han estat presents a la RN22 d'entrada per França. L'afluència de vehicles en aquell punt de la carretera ha fet que les cues superessin els dos quilòmetres, que finalitzaven una vegada travessada la frontera, segons ha informat el servei de mobilitat.