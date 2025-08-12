ENTITATS FINANCERES
MoraBanc impulsa préstecs per pagar els estudis a l’UdA
MoraBanc posa en marxa un préstec adreçat exclusivament a l’alumnat de la Universitat d’Andorra (UdA) per tal que “cap estudiant que vulgui estudiar al país es quedi sense la possibilitat de fer-ho per motius econòmics”. El préstec estudis UdA de MoraBanc, segons va informar ahir el banc, facilita el pagament de la matrícula i de l’assegurança obligatòria.
El producte està dirigit a persones residents majors de 18 anys sense ingressos laborals i “presenta unes condicions especialment pensades per un perfil estudiant”, va remarcar l’entitat. L’import pot arribar fins als 2.000 euros, que cobreix la matrícula i l’assegurança, durant el període dels estudis, amb un tipus d’interès euríbor a 12 mesos + 1,5%. El préstec, sempre subjecte a l’estudi previ del banc, no té comissions i l’amortització és mensual, i es pot fer en un termini de fins a 12 mesos, apunta l’entitat.