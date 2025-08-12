Òbit
Mor l'empresari Julio Sorigué
El constructor català tenia vincles empresarials amb Andorra
L'empresari Julio Sorigué Zamorano ha traspassat avui als 92 anys. El difunt havia nascut a Cervera i està considerat un pioner en el sector de la construcció on va desenvolupar la seva carrera des de l'empresa Sorigué que va fundar el 1968 a Lleida.
Julio Sorigué tenia vincles empresarials amb Andorra amb negocis del sector immobiliari, de la construcció i del sector financer. El constructor va rebre diversos premis a Catalunya per la tasca com a empresari, com la Creu de Sant Jordi, i era conegut per haver impulsat una fundació per tirar endavant projectes socials, educatius i culturals a Lleida.
El funeral de Julio Sorigué serà el dijous a les 11 hores a la Catedral Nova de Lleida.