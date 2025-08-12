ECONOMIA
Els preus dels carburants baixen un 6% respecte de l’any passat
La gasolina i el gasoil experimenten preus en descens durant l’agost després del repunt del juliol, causat pels aranzels i la guerra
La tendència del preu del barril durant l’agost ha provocat que fer gasolina els darrers dies sigui més barat que al juliol. Així ho va explicar al Diari el president de l’Associació d’Importadors i Distribuïdors de Carburants d’Andorra (Asidca), David Porqueres, que va apuntar que actualment “els preus de la gasolina es troben un 6% per sota dels de la mateixa setmana de l’any passat, mentre que els del gasoil són un 4% inferiors”, segons les dades que el Govern facilita setmanalment a l’entitat.
La valoració arriba després que ahir Estadística publiqués que, al juliol, els preus van pujar de manera generalitzada respecte al juny, amb un increment especialment notable en el gasoil. El gasoil de locomoció es va encarir un 3,2%, fins a 1,245 euros per litre, i el de tipus millorat va arribar als 1,276 euros. La gasolina de 95 octans va pujar un 1,2%, fins a 1,332 euros per litre, i la de 98 octans ho va fer un 1,1%, fins a 1,392 euros.
“Els preus de la gasolina es troben un 6% per sota dels de la mateixa setmana de l’any passat”
Porqueres va matisar que cal contextualitzar les dades, ja que Estadística publica resultats amb setmanes de retard –a mitjan agost publica les dades del juliol– i això pot induir a pensar que “el preu a Andorra ha pujat, mentre que a la resta del món baixa”, quan no és així. Segons va explicar, la tendència global del juliol passat va ser a l’alça per factors com ara els aranzels imposats per Trump i diversos conflictes bèl·lics, que van provocar un augment generalitzat dels preus. A l’agost, en canvi, l’Organització de Països Exportadors de Petroli (OPEP) va anunciar un augment de la producció, fet que ha generat l’actual davallada.
“Cada any la importació del juliol és superior a la del juny, i la de l’agost també serà més gran”
En comparació amb el juliol passat, la caiguda és notable: la gasolina s’ha abaratit un 7,6% i el gasoil, un 7%. Fa un any, el litre de gasolina costava 1,442 euros i el de gasoil arribava a 1,341 euros.
Més importació, amb matís
La compra de carburants a l’exterior durant el mes de juliol ha estat de 12,20 milions de litres, la qual cosa representa un increment del 3,1% respecte als 11,8 milions registrats al juny. Segons dades d’Estadística, la importació de gasolina ha experimentat un augment destacat del 15%, mentre que la de gasoil també ha crescut, tot i que en menor grau, amb un increment del 10,5%.
Tot i aquestes xifres positives, el president de l’Associació d’Importadors i Distribuïdors de Carburants d’Andorra va matisar-ne la interpretació. Segons va explicar, aquesta variació és habitual en el calendari, ja que “cada any la importació del juliol és superior a la del juny, i la de l’agost també serà més gran que la del juliol” a causa de l’increment de l’afluència turística durant la temporada d’estiu.
La dada que Porqueres considera que és més significativa és la comparativa amb el mateix mes de l’any anterior. En aquest cas, la importació total de carburants ha registrat una lleugera baixada de l’1,8%. Segons el parer de Porqueres, aquesta reducció en el gasoil i el fuel podria estar vinculada a una davallada pel que fa al nombre de turistes que han visitat el país.
ELS PREUS DE LES GASOLINERES ANDORRANES SEGUEIXEN LA TENDÈNCIA MUNDIAL
A partir de l’agost, l’anunci de l’OPEP d’augmentar la producció, sumat a una menor demanda derivada de la desacceleració econòmica en algunes regions, ha provocat una caiguda generalitzada dels preus. Actualment, la gasolina i el gasoil es venen entre un 5% i un 8% més barats que fa un any a molts mercats, tot i que els experts adverteixen que la volatilitat podria mantenir-se si persisteixen les tensions geopolítiques.
Malgrat el repunt registrat el mes passat, el preu mitjà del litre de gasoil es manté clarament per sota dels nivells previs a l’esclat de la invasió russa d’Ucraïna, el 24 de febrer del 2022. La gasolina, per la seva banda, també continua per sota del preu que tenia en aquell moment quan va esclatar el conflicte.