Bancs
Creand Crèdit Andorrà renova la certificació de gestió ambiental
L'entitat disposa de plaques fotovoltaiques a quatre edificis corporatius
Creand Crèdit Andorrà ha renova la certificació de gestió mediambiental fins al 2027 segons la norma ISO 14001:2015, segons ha fet públic aquest matí. L'entitat destaca les accions de conscienciació interna i externa i el pla d'eficiència en el consum de recursos com a factors per consolidar els objectius, que prioritzen la minimització dels impactes ambientals del banc i contribuir a la lluita contra el canvi climàtic.
Les accions més rellevants per reconovar la certificació han estat la instal·lació de plaques fotovoltaiques en quatre edificis corporatius, el que s'ha traduït en una reducció de 22 tones anuals de CO2, l'adhesió al segell Llum Verda de FEDA i la recuperació de lones publicitàries de PVC per a marxandatge corporatiu, segons expliquen en un comunicat.