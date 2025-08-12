LLIBRES
Un centenar d’infants participen en una obra divulgativa sobre l’orgue
Visita l’orgue és un llibre que neix d’una proposta de l’editorial valenciana Media Vaca i de l’organista Ignasi Ribas Taléns i és el resultat d’una activitat educativa que va reunir un centenar d’infants de la capital, Escaldes i la Massana. Els nens van visitar l’orgue de la seva parròquia, van descobrir el funcionament gràcies a les explicacions de Ribas i van plasmar l’experiència en un dibuix. El material, que també inclou comentaris personals, ha donat forma a l’obra, que es va presentar ahir a la llibreria La Trenca, on també es pot adquirir. Hi van estar presents Ribas i els editors, Begoña Lobo i Vicente Ferrer.