SUCCESSOS
Cau una xarxa que distribuïa mobles falsificats des de la Seu
La policia espanyola ha comissat més de 6.000 peces d’imitació
Una nau industrial de la Seu d’Urgell servia d’epicentre d’un negoci presumptament il·lícit que consistia en la importació, distribució i venda de mobles aparentment de disseny exclusiu que en realitat eren falsificacions. La policia nacional espanyola va informar ahir de la desarticulació del grup dedicat a aquesta activitat fruit d’una investigació que es va iniciar després de la denúncia del representant legal de la marca de mobles de disseny. Els agents encarregats de l’operatiu van entrar a la nau industrial urgellenca i en una altra ubicada a Manresa, així com a les oficines de les societats investigades, i van detenir l’administrador de les societats que s’usaven per al frau i el CEO d’aquestes. A més, s’han comissat més 6.000 peces de mobiliari falsificat amb un valor de mercat que superaria els 500.000 euros, i el de les peces originals rondaria els dos milions.
L’operativa hauria durat anys i generava 10 milions anuals de guanys
Segons la informació policial, les peces d’imitació es venien a través de pàgines web a diversos mercats internacionals per quantitats entre els 50 i els 1.300 euros. Un model de negoci que els generava beneficis anuals de fins a deu milions d’euros. Els productes venien de la Xina i els comercialitzaven per un 261,5% més que el preu d’adquisició. Es tracta d’una operativa d’anys i els investigadors han pogut constatar com durant tot el període, els detinguts haurien venut prop de 90.000 articles falsificats.