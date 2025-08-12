Successos
Intervenció dels bombers per l'escalfament del motor d'un cotxe al Pas
L'incident s'ha produït a les 12.35 hores
L'onada de calor i les temperatures altes poden provocar ensurts, com el que s'ha viscut aquest matí al Pas. Els bombers han rebut un avís a les 12.35 hores perquè del capó d'un cotxe estacionat en sortia fum i ràpidament s'han traslladat fins al lloc dels fets. L'actuació dels bombers ha evitat un mal major.
Una estona abans, el cos de seguretat havia rebut un altre avís pel mateix motiu provinent de Sispony, tot i que quan han arribat, el vehicle ja no treia fum. El cap de guàrdia de bombers ha indicat que els dos serveis han estat motivats per l'escaltament dels motors dels vehicles per les altes temperatures i ha remarcat que en cap dels dos casos s'han arribat a incendiar els cotxes.